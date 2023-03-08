100-мільйонне придбання Челсі у другому матчі поспіль спостерігає за грою лише з лави запасних. Грем Поттер перестав випускати Михайла Мудрика. У заявку на поєдинок-відповідь українцю знайшлось місце, але на полі він так і не з'явився.

Детальніше про гру Челсі грає краще без Мудрика: "сині" створили ефектний камбек та вийшли в 1/4 фіналу ЛЧ – відео

Натомість на лівому фланзі атаки зіграв Рахім Стерлінг, який нещодавно відновився від травми. Але навіть без українського легіонера Челсі пробилось у наступний раунд Ліги чемпіонів. У першій грі "аристократи" мінімально програли "джмелям" 1:0, а вже вдома взяли реванш 2:0.

Галлас: Деякі власники клубів витрачають гроші, просто, тому що вони у них є

Колишній захисник лондонського клубу Вільям Галлас прокоментував відсутність ігрової практики Мудрика в останніх матчах Челсі. Француз здивований таким рішенням Поттера.

Галлас назвав декілька ймовірних причин відсутності Михайла в останніх двох поєдинках "синіх".

Чому Мудрик не потрапляє до стартового складу? Можливо, він не готовий, можливо, йому не підходить система клубу, можливо, він хоче грати на іншій позиції – я не знаю. Деякі власники клубів витрачають гроші, просто, тому що вони у них є. Вони навіть не знають, чи підійдуть ці гравці команді. Наразі я не знаю, що сталося з Мудриком,

– зізнався Галлас.