100-мільйонне придбання Челсі у другому матчі поспіль спостерігає за грою лише з лави запасних. Грем Поттер перестав випускати Михайла Мудрика. У заявку на поєдинок-відповідь українцю знайшлось місце, але на полі він так і не з'явився.
Натомість на лівому фланзі атаки зіграв Рахім Стерлінг, який нещодавно відновився від травми. Але навіть без українського легіонера Челсі пробилось у наступний раунд Ліги чемпіонів. У першій грі "аристократи" мінімально програли "джмелям" 1:0, а вже вдома взяли реванш 2:0.
Галлас: Деякі власники клубів витрачають гроші, просто, тому що вони у них є
Колишній захисник лондонського клубу Вільям Галлас прокоментував відсутність ігрової практики Мудрика в останніх матчах Челсі. Француз здивований таким рішенням Поттера.
Галлас назвав декілька ймовірних причин відсутності Михайла в останніх двох поєдинках "синіх".