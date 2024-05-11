"Можу помилятися": тренер воротарів Реала дав пораду Анчелотті щодо номера 1 на фінал ЛЧ

У Лондоні, 1 червня, на "Вемблі" відбудеться фінал Ліги чемпіонів. Мадридський Реал буде зустрічатися з дортмундською Боруссією.

Одним з найобговорюваніших питань цього матчу є воротарська позиція у складі "вершкових". Тібо Куртуа відновився від травми раніше, ніж очікувалося, тому місце у старті Андрія Луніна опинилося під загрозою.

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Тривожний дзвіночок для Луніна

Чимало експертів висловилися вже на цю тему. Наразі рішення ще не прийнято, але іспанські ЗМІ повідомляють, що бельгійський голкіпер є фаворитом на цей час.

Думкою щодо цього поділився тренер воротарів Реала Луїс Льопіс. Він заявив, що вже провів розмову з Карло Анчелотті та дав йому свою пораду.

Ми колись зробили ставку на Кепу, але Лунін все змінив, тому я можу помилятися. Нам треба оцінити форму Куртуа на тренуваннях і в матчах Ла Ліги. Я рекомендую випустити у старті Тібо, але нам треба впевнитись, що він перебуває в хорошій формі,

– сказав Льопіс.

Зазначимо, що Тібо Куртуа пропустив майже весь сезон через розрив хрестоподібної зв'язки. Він відновився від травми в березні, але знову потрапив у лазарет через пошкодження іншого коліна. Наразі бельгієць знову тренується в основній групі команди та вже встиг провести один матч у Ла Лізі. Він відіграв "на нуль" у грі проти Кадіса.

. Наступний поєдинок "вершкові" проведуть 11 травня. Підопічні Анчелотті на виїзді зіграють проти Гранади, стартовий свисток пролунає о 19:30.

Нагадаємо, що майбутнє Андрія Луніна в Реалі досі залишається під питанням. Його контракт закінчується 30 червня 2025 року й наразі в послугах українця зацікавлені декілька топклубів. Проте, за інформацією Ніколо Скіри, сторони все ж таки продовжать угоду, яка діятиме до кінця сезону-2028/2029.