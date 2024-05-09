Його чинна угода з Реалом закінчується 30 червня 2025 року. Тому стало гостро питання щодо майбутнього, адже мадридці не готові відпускати воротаря безплатно.

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Що вирішив Лунін

Пріоритетним варіантом для "вершкових" є продовження угоди. Вони перейшли до активних дій після перформансу Андрія Луніна в матчі з Манчестер Сіті та вирішили запропонувати контракт на покращених умовах.

Проте українець не погодився одразу та запросив зарплату близьку до рівня Тібо Куртуа, адже розуміє, що має зацікавленість від інших грандів і знову може опинитися в Реалі на лаві запасних після повноцінного відновлення бельгійського воротаря. Тому перемовини на якийсь час стали на паузу.

Повідомлялося, що цим можуть скористатися Баварія, Манчестер Юнайтед, ПСЖ і Мілан. "Червоні дияволи" зверталися з пропозицією до Реала та навіть з'являлася інформація, що трансфер майже оформлено.

Утім, усе йде до того, що український воротар все ж таки залишиться в нинішньому клубі. Відомий інсайдер Нікола Скіра заявив, що сторони знаходяться за крок до укладання нової угоди. За його інформацією, вона буде чинна до 2029 року. Її умови наразі залишаються невідомими.

Довідка. У нинішньому сезоні Андрій Лунін провів 30 матчів за Реал, у яких пропустив 28 голів та 12 матчів відіграв "на нуль".

Наступний поєдинок "вершкові" зіграють 11 травня на виїзді проти Гранади. Він уже не матиме турнірного значення для команди Карло Анчелотті, адже вона достроково стала чемпіоном Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 19:30.