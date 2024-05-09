Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін повинен зіграти у фіналі Ліги чемпіонів. Саме таку думку висловив легендарний воротар "вершкових" Ікер Касільяс.
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Касільяс висловився за Луніна
За словами Касільяса, бельгієць Тібо Куртуа, який нещодавно відновився після важкої травми,
"Лунін показав, що він – надійний воротар, який може допомогти у будь-який момент. Це не від мене залежить, але зіграти повинен Лунін. Куртуа щойно відновився після травми. Це правда, що днями він зіграв дуже добре, але він все ще не в конкурентному ритмі.
Він вже більш ніж продемонстрував свій рівень, і він показав це минулого року. Я переконаний, що коли він повернеться, то матиме такий же високий рівень", – сказав Касільяс.
У фіналі Ліги чемпіонів мадридський Реал зіграє проти дортмундської Боруссії. Матч відбудеться 1 червня о 22:00 у Лондоні на стадіоні "Вемблі".