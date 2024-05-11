Ворота "королівського клубу", як і в усіх попередніх матчах плей-оф, захищав Андрій Лунін. Попри успішні виступи, його місце на гру проти дортмундської Боруссії опинилося під загрозою.

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Що сказав Анчелотті

Все через те, що повністю відновився від травми Тібо Куртуа, який пропустив весь сезон, але напередодні провів перший матч проти Кадіса, в якому відстояв "на нуль". Тому в іспанських ЗМІ активно обговорюється тема основного воротаря Реала на фінал Ліги Чемпіонів.

Декілька видань повідомили, що керівництво та тренерський штаб "вершкових" розуміють, що бельгієць – найкращий воротар у світі, тому його не можна залишати на лавці запасних на такий поєдинок. За їх інформацією, очікується, що саме Куртуа вийде у стартовому складі на вирішальну гру сезону.

На тлі багатьох чуток наставник команди Карло Анчелотті поговорив зі своїми голкіперами для припинення спекуляцій. Він закликав підопічних не звертати увагу на безліч новин та розповів, чи прийняв уже рішення.

Не звертайте уваги на інформацію з різних ЗМІ, коли я оберу стартового воротаря на фінал Ліги чемпіонів – ви дізнаєтесь першими,

– сказав італієць.

Нагадаємо, що фінальний матч ЛЧ відбудеться 1 червня у Лондоні на "Вемблі". Мадридський Реал буде претендувати на свій 15-й трофей у цьому турнірі.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Андрій Лунін зіграв за "вершкових" 30 поєдинків у всіх турнірах, у яких пропустив 28 голів і 12 разів залишав свої ворота "сухими".

Зазначимо, що наступний матч мадридський Реал проведе 11 травня о 19:30 на виїзді проти Гранади. "Вершкові" проведуть цей поєдинок вже у статусі новоспеченого чемпіона Іспанії.