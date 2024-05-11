Одним из самых обсуждаемых вопросов этого матча является вратарская позиция в составе “сливочных”. Тибо Куртуа восстановился от травмы раньше, чем ожидалось, поэтому место в старте Андрея Лунина оказалось под угрозой.

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Тревожный звоночек для Лунина

Немало экспертов высказались уже на эту тему. На данный момент решение еще не принято, но испанские СМИ сообщают, что бельгийский голкипер является фаворитом на данный момент.

Мнением по этому поводу поделился тренер вратарей Реала Луис Льопис. Он заявил, что уже провел разговор с Карло Анчелотти и дал ему свой совет.

Мы когда-то сделали ставку на Кепу, но Лунин все изменил, поэтому я могу ошибаться. Нам надо оценить форму Куртуа на тренировках и в матчах Ла Лиги. Я рекомендую выпустить в старте Тибо, но нам надо убедиться, что он находится в хорошей форме,

– сказал Льопис.

Отметим, что Тибо Куртуа пропустил почти весь сезон из-за разрыва крестообразной связки. Он восстановился от травмы в марте, но снова попал в лазарет из-за повреждения другого колена. Сейчас бельгиец снова тренируется в основной группе команды и уже успел провести один матч в Ла Лиге. Он сыграл "на ноль" в игре против "Кадиса.

Справка. Следующий поединок "сливочные" проведут 11 мая. Подопечные Анчелотти на выезде сыграют против Гранады, стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Напомним, что будущее Андрея Лунина в Реале до сих пор остается под вопросом. Его контракт истекает 30 июня 2025 года и сейчас в услугах украинца заинтересованы несколько топ-клубов. Однако, по информации Николо Скиры, стороны все же продлят соглашение, которое будет действовать до конца сезона-2028/2029.