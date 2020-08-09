"Шахтар" – "Базель": матч розсудить відомий арбітр
В УЄФА офіційно призначили арбітрів на матч 1/4 фіналу Ліги Європи між українським "Шахтарем" та швейцарським "Базелем". Поєдинок буде обслуговувати британська бригада арбітрів.
На матчі 1/4 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Базель" головним арбітром призначений Майкл Олівер з Англії. Про це інформує сайт УЄФА.
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Асистенти Олівера
Його асистентами будуть англійці Стюарт Берт і Саймон Беннетт. Четвертий арбітр – Вільям Коллам з Шотландії.
Арбітром VAR призначений англієць Крейг Поусон.
Матч відбудеться 11 серпня у німецькому Гельзенкірхені.
Олівер та українські клуби
35-річний Олівер раніше не працював на матчах "Шахтаря". У 2014-му він був головним арбітром матчу "Стяуа" – "Динамо" (0:2) на груповому етапі Ліги Європи.
Майкл Олівер працює на матчах англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).