В УЄФА офіційно призначили арбітрів на матч 1/4 фіналу Ліги Європи між українським "Шахтарем" та швейцарським "Базелем". Поєдинок буде обслуговувати британська бригада арбітрів.

На матчі 1/4 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Базель" головним арбітром призначений Майкл Олівер з Англії. Про це інформує сайт УЄФА.

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Асистенти Олівера

Його асистентами будуть англійці Стюарт Берт і Саймон Беннетт. Четвертий арбітр – Вільям Коллам з Шотландії.

Арбітром VAR призначений англієць Крейг Поусон.

Матч відбудеться 11 серпня у німецькому Гельзенкірхені.

Олівер та українські клуби

35-річний Олівер раніше не працював на матчах "Шахтаря". У 2014-му він був головним арбітром матчу "Стяуа" – "Динамо" (0:2) на груповому етапі Ліги Європи.

Майкл Олівер працює на матчах англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).