Пред матчем Ліги чемпіонів проти "Боруссії" з Менхенгладбаха, донецький "Шахтар" пройшов обов'язкове тестування на коронавірус. Нових випадків зараження в команді виявлено не було.

Як повідомили у донецькому клубі, усі результати в "Шахтар" виявилися негативними.

Таким чином вже у вівторок, 24 листопада, до загальної групи приєднаються Віктор Коваленко, Марлос, Анатолій Трубін і Валерій Бондар. До цього гравці перебували на самоізоляції.

Після негативних результатів тесту вони зможуть відправитися до Німеччини на гру проти "Боруссії". Цей матч запланований на середу, 25 листопада.

Натомість і надалі за індивідуальною програмою займається Тайсон. Півзахисник пропустив матч чемпіонату України в суботу проти "Олександрії".

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Зустріч четвертого туру Ліги чемпіонів "Боруссія" – "Шахтар" розпочнеться 25 листопада о 19:55 за українським часом.