Видання Transfermarkt склало рейтинг найдорожчих клубів у світі, які не виступають у топ-5 чемпіонатів Європи. У першій тридцятці цього рейтингу опинилися дві українські команди – "Шахтар" та "Динамо".

Рейтинг від Transfermarkt була складено на основі трансферної вартості гравців.

Донецький "Шахтар" розмістився на 11 місці. Його вартість експерти оцінили в 135 мільйонів євро.

Київське "Динамо" – на 21 місці. Вартість гравців столичної команди склала 100,5 мільйона євро.

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Найдорожчим складом же володіє португальська "Бенфіка" – 302,7 мільйона євро.

Варто додати, що в цьому рейтингу не були включені команди, які виступають в топ-5 чемпіонатах – АПЛ (Англія), Ла Лізі (Іспанія), Бундеслізі (Німеччина), Серії A (Італія) та Лізі 1 (Франція). Однак в цьому рейтингу є англійські команди. Мова йде про клуби, які виступають в англійському Чемпіоншипі.