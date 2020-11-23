На матч Ліги чемпіонів між менхенгладбахською "Боруссією" та донецьким "Шахтарем" призначили турецьку бригаду арбітрів. Головним арбітром в полі буде Джюнейт Чакир

Помічниками Чакира на цьому матчі будуть Бахаттин Дуран та Тарік Енгюн. 4 арбітр – Халіл Мелер. За VAR відповідатимуть Абдулкадір Бітіген та Мете Калкаван, йдеться в повідомленні на сайті УЄФА.

Варте уваги "Боруссія" М втратила лідера перед матчем Ліги чемпіонів проти "Шахтаря"

Матч "Боруссія" – "Шахтар" відбудеться в середу, 25 листопада. Початок матчу о 19:55. Перша гра в Києві між цими командами закінчилася розгромною поразкою "Шахтаря" 0:6.

Чакир лише один раз судив матч за участі "Шахтаря". Це було ще у 2014 році. 30 вересня "гірники" грали у Львові матч Ліги чемпіонів проти "Порту". І на 85-й хвилині забили другий гол у матчі (відзначився Луїс Адріано). Та після цього двічі пропустили. матч закінчився внічию 2:2.

Турецький арбітр тричі судив матчі за участі збірної України. І всі три матчі – доволі пам'ятні та значні.

Вперше це було на домашньому для нас Євро-2012 у матчі проти Швеції. Українці перемогли 2:1, а Андрій Шевченко в цьому матчі оформив дубль.

Після цього 11 вересня 2012 року він розсудив матч Англія – Україна у відборі на ЧС-2014. Матч закінчився внічию 1:1. За українців забив Євген Коноплянка.

Третій же матч за участі збірної України – плей-офф проти Франції за право зіграти на ЧС-2014. Матч у Києві закінчився перемогою "синьо-жовтих" 2:0 завдяки голам Романа Зозулі та Андрія Ярмоленка.

Ще до цих матчів, Чакир двічі обслуговував ігри київського "Динамо" – у 2008 році проти "Дрогеда Юнайтед" у кваліфікації Ліги чемпіонів (матч в Києві закінчився внічию 2:2) та проти бельгійського "Гента" у 2010 році (кияни на виїзді перемогли 3:1)