Перспективи туманні: новий тренер Португалії розповів про майбутнє Роналду в збірній

Кріштіану Роналду втратив місце в основному складі збірної Португалії на чемпіонаті світу 2022. Новий керманич команди ще не визначився з майбутнім 37-річного гравця Аль-Насру.

Колишній тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес офіційно очолив національну команду Португалії. Іспанський фахівець провалив ЧС-2022, проте має непоганий попередній послужний список, завдяки якому отримав нову роботу.

Читайте також Президент Федерації футболу Франції вибачився перед Зіданом, після образ в сторону легенди

Роберто Мартінес очолив команду в непростий період зміни поколінь. Колишні лідери "європейських селесао" Роналду, Пепе, Руй Патрісіу дограють останні сезони у професійній кар'єрі. Натомість молоді Гонсалу Рамуш, Рафаель Леао, Жуан Фелікс забирають на себе лідерські якості.

Мартінес: Роналду заслуговує на повагу

Тож перед Мартінесом стоїть непроста дилема – відмовитись від вікових гравців, надавши шанс молоді, чи все ж таки зробити ставку на досвід. Тому закономірно постає питання, а чи є майбутнє у збірній Португалії у новоспеченого форварда Аль-Насру.

На пресконференції Мартінес відповів, що з кожним гравцем матиме окрему розмову.

Я не з тих тренерів, які роблять поспішні рішення. Хочу зустрітися з кожним, Кріштіану теж є у цьому списку. Роналду провів 19 років з національною командою і заслуговує на повагу. Ми збираємося дати шанс усім гравцям. Роналду – один з них,

– заявив Мартінес.

, що ЧС-2022 невдало склався для п'ятиразового володаря "Золотого м'яча". В Катар зірковий форвард їхав у статусі основного гравця і лідера збірної. Проте в ході турніру втратив довіру Фернанду Сантуша, який замінив його на молодого форварда Бенфіки Гонсалу Рамуша. Крішті забив на Мундіалі лише один гол с пенальті у 5 матчах.