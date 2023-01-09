Збірна Португалії на чемпіонату світу 2022 зупинилася на стадії чвертьфіналу, де дещо неочікувано програла збірній Марокко. Вже після цього було повідомлено, що головний тренер команди Фернанду Сантуш покине свою посаду.

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9 січня 2023 року головним тренером збірної Португалії призначили Роберто Мартінеса. Іспанський наставник теж був на чемпіонаті світу – він тренував збірну Бельгії. Але зазнав з нею фіаско. Команда не зуміла вийти з групи, де її суперниками були Хорватія, Марокко та Канада. Хоча за чотири роки до того бельгійці доходили до півфіналу чемпіонату світу.

При цьому Фернанду Сантуш, який очолив збірну Португалії у 2014 році, у 2016 році виграв з нею чемпіонат Європи. А також перемагав у Лізі націй у 2019 році. Його контракт діяв до кінця 2024 року. Але угоду з ним вирішили розірвати раніше.

Президент Федерації футболу Португалії Фернанду Гомеш це пояснив тим, що команда могла закінчити так званий цикл з попереднім тренером. Але він вирішив, що збірна потребує почати новий цикл з прицілом на ЧС-2026 року. Все це в контексті того, що Португалія подала заявку на проведення ЧС-2030 разом з Україною та Іспанією. Тож футбольна федерація потребує успішних виступів для залучення додаткових спонсорів. І впевнена, що саме Мартінес дозволить збірній вдало виступити на ЧС-2026. Відтак і контракт з ним підписали лише на чотири роки.