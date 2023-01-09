Ноель Ле Гре зухвало висловився в сторону легенди французького футболу Зінедіна Зідана. Та президент , здається, зрозумів, що ляпнув зайвого та визнав свою помилку.
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Ле Гре зазначив, що дуже поважає Зідана, його минулі та майбутні заслуги. Також сказав, що його негативне висловлювання в сторону екс-футболіста не відображають його ставлення до нього.
Хочу попросити вибачення за ці слова, які абсолютно не показують мої думки та ставлення до футболіста, яким він був, та тренера, яким він став. Я дав інтерв’ю, яке не повинен був давати, бо це спричинило суперечність між Дешамом та Зіданом - двома особистостями французького футболу. Визнаю, що зробив кілька некоректних зауважень, які викликали непорозуміння. Зінедін Зідан знає, яку величезну повагу я відчуваю до нього, як і до всіх французів,
– пояснив Ле Гре.
Некоректність зі сторони Ле Гре
- Президент ФФФ дав коментар щодо продовження співпраці з Дідьє Дешамом у збірній Франції. На посаду головного тренера "Ле Бле" сватали Зінедіна Зідана.
- Ле Гре вирішив зухвало відповісти на питання журналістів щодо потенційного призначення "Зізу". Президент сказав, що він би спеціально не брав слухавки від Зідана. Також він зазначив, що йому чхати чим буде займатись Зенадін у майбутньому. До того Ле Гре запропонував влаштувати журналістам конкурс для Зідана, аби той нарешті зміг собі знайти клуб чи збірну.
- Після таких висловлювань Ле Гре на нього посипалась хвиля скарг. Одним із хейтерів президента ФФФ став Кіліан Мбаппе, який сказав, що не варто так ставитись до Зідана, оскільки він ікона французького футболу.