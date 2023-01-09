Бывший тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес официально возглавил национальную команду Португалии. Испанский специалист провалил ЧМ-2022, однако имеет неплохой предыдущий послужной список, благодаря которому получил новую работу.
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Роберто Мартинес возглавил команду в непростой период смены поколений. Бывшие лидеры "европейских селесао" Роналду, Пепе, Руй Патрисиу доиграют последние сезоны в профессиональной карьере. Молодые Гонсалу Рамуш, Рафаэль Леао, Жуан Феликс забирают на себя лидерские качества.
Мартинес: Роналду заслуживает уважения
Поэтому перед Мартинесом стоит непростая дилемма – отказаться от возрастных игроков, предоставив шанс молодежи или сделать ставку на опыт. Отсюда закономерно возникает вопрос, есть ли будущее в сборной Португалии у новоиспеченного форварда Аль-Насру.
На пресс-конференции Мартинес ответил, что с каждым игроком будет отдельный разговор.
Я не из тех тренеров, которые делают поспешные решения. Хочу встретиться с каждым, Криштиану тоже есть в этом списке. Роналду провел 19 лет с национальной командой и заслуживает уважения. Мы собираемся дать шанс всем игрокам. Роналду – один из них,
– заявил Мартинес.