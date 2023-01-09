Колишній тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес офіційно очолив національну команду Португалії. Іспанський фахівець провалив ЧС-2022, проте має непоганий попередній послужний список, завдяки якому отримав нову роботу.
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Роберто Мартінес очолив команду в непростий період зміни поколінь. Колишні лідери "європейських селесао" Роналду, Пепе, Руй Патрісіу дограють останні сезони у професійній кар'єрі. Натомість молоді Гонсалу Рамуш, Рафаель Леао, Жуан Фелікс забирають на себе лідерські якості.
Мартінес: Роналду заслуговує на повагу
Тож перед Мартінесом стоїть непроста дилема – відмовитись від вікових гравців, надавши шанс молоді, чи все ж таки зробити ставку на досвід. Тому закономірно постає питання, а чи є майбутнє у збірній Португалії у новоспеченого форварда Аль-Насру.
На пресконференції Мартінес відповів, що з кожним гравцем матиме окрему розмову.
Я не з тих тренерів, які роблять поспішні рішення. Хочу зустрітися з кожним, Кріштіану теж є у цьому списку. Роналду провів 19 років з національною командою і заслуговує на повагу. Ми збираємося дати шанс усім гравцям. Роналду – один з них,
– заявив Мартінес.