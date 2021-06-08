Тренер Динамо Луческу рекомендував Шахтарю призначити Де Дзербі

Колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу порекомендував керівництву "гірників" призначити на пост головного наставника команди італійця Роберто Де Дзербі. Невже донецький клуб дослухався до прохань румуна.

Рекомендація Луческу

Мірча Луческу очолює київське Динамо – одвічного суперника донецького Шахтаря. Але про найкращі роки у Донецьку румун не забуває. За інформацією джерела, наставник все ще досі сильно контактує з "гірниками".

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75-річний спеціаліст начебто порекомендував Шахтарю придивитись та запросити на пост головного тренера Роберто Де Дзербі, який до переходу очолював клуб Серії А Сассуоло.

Також Мірча, як і раніше, дуже цікавиться та розбирається в італійському футболі, розуміє усі процеси, які там відбуваються. Хоча ця інформація не надто сходиться зі словами президента Шахтаря Ріната Ахметова. Власник "гірників" у травні 2021 року заявляв, що вже давно не контактував із колишній тренером, який став найуспішнішим спеціалістом донеччан.