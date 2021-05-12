Зворушливе прощання з тренером
12 травня у готелі "Опера" відбулася остання зустріч генерального директора Шахтаря Сергія Палкіна з Луїшем Каштру. На ній гендиректор "гірників" подякував португальському наставнику за співпрацю та побажав тренеру подальших успіхів.
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Португалець отримав на пам'ять іменну футболку з цифрою 84. Вона означає кількість офіційних матчів донеччан під керівництвом Каштру. Також екстренер "гірників" повезе у Португалію пам'ятний клубний сувенір.
Тренерська кар'єра Каштру у Шахтарі
59-річний спеціаліст вперше прийшов до керма Шахтаря у червні 2019 року, підписавши 2-річний контракт. У 84 матчах під його керівництвом "гірники" здобули 51 перемогу та забив 168 голів. Також 16 матчів завершувались мировими. В усіх інших поєдинках донеччани йшли з поля переможеними.
Перший сезон Каштру у Шахтарі був кращим, ніж наступний. За підсумками першого сезону Каштру привів "гірників" до чемпіонства в УПЛ. У тому сезоні дістався до півфіналу Ліги Європи.
- У цьому сезоні Шахтар посів 3 місце у групі Ліги чемпіонів та вилетів у Лігу Європи. В 1/16 фіналу український клуб переграв ізраїльський Маккабі, але вже у наступному раунді Рома зупинила єврокубковий шлях донецької команди.
- В УПЛ у сезоні-2020/2021 гра донеччан не була переконливою. Шахтар завершив сезон на 2 місці, відставши від чемпіона Динамо аж на 11 очок.