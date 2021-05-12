Зворушливе прощання з тренером

12 травня у готелі "Опера" відбулася остання зустріч генерального директора Шахтаря Сергія Палкіна з Луїшем Каштру. На ній гендиректор "гірників" подякував португальському наставнику за співпрацю та побажав тренеру подальших успіхів.

До теми Головний тренер Шахтаря Каштру оголосив про відхід з клубу

Португалець отримав на пам'ять іменну футболку з цифрою 84. Вона означає кількість офіційних матчів донеччан під керівництвом Каштру. Також екстренер "гірників" повезе у Португалію пам'ятний клубний сувенір.

Тренерська кар'єра Каштру у Шахтарі

59-річний спеціаліст вперше прийшов до керма Шахтаря у червні 2019 року, підписавши 2-річний контракт. У 84 матчах під його керівництвом "гірники" здобули 51 перемогу та забив 168 голів. Також 16 матчів завершувались мировими. В усіх інших поєдинках донеччани йшли з поля переможеними.

Перший сезон Каштру у Шахтарі був кращим, ніж наступний. За підсумками першого сезону Каштру привів "гірників" до чемпіонства в УПЛ. У тому сезоні дістався до півфіналу Ліги Європи.