Рекомендація Луческу
Мірча Луческу очолює київське Динамо – одвічного суперника донецького Шахтаря. Але про найкращі роки у Донецьку румун не забуває. За інформацією джерела, наставник все ще досі сильно контактує з "гірниками".
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75-річний спеціаліст начебто порекомендував Шахтарю придивитись та запросити на пост головного тренера Роберто Де Дзербі, який до переходу очолював клуб Серії А Сассуоло.
Також Мірча, як і раніше, дуже цікавиться та розбирається в італійському футболі, розуміє усі процеси, які там відбуваються. Хоча ця інформація не надто сходиться зі словами президента Шахтаря Ріната Ахметова. Власник "гірників" у травні 2021 року заявляв, що вже давно не контактував із колишній тренером, який став найуспішнішим спеціалістом донеччан.
- Нагадаємо, що торік румунський тренер підписав з киянами контракт за системою 2+1. У першому ж сезоні Мірча виграв з "біло-синіми" три трофеї – Кубок і Суперкубок України та чемпіонський титул УПЛ. 2 червня Луческу продовжив угоду з Динамо до літа 2023 року.
- Навіть попри друге місце Шахтаря за підсумками сезону УПЛ Луїш Каштру покинув український клуб. Його наступником став якраз Де Дзербі. Спеціаліст підписав контракт на 2 роки.