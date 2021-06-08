Рекомендація Луческу

Мірча Луческу очолює київське Динамо – одвічного суперника донецького Шахтаря. Але про найкращі роки у Донецьку румун не забуває. За інформацією джерела, наставник все ще досі сильно контактує з "гірниками".

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75-річний спеціаліст начебто порекомендував Шахтарю придивитись та запросити на пост головного тренера Роберто Де Дзербі, який до переходу очолював клуб Серії А Сассуоло.

Також Мірча, як і раніше, дуже цікавиться та розбирається в італійському футболі, розуміє усі процеси, які там відбуваються. Хоча ця інформація не надто сходиться зі словами президента Шахтаря Ріната Ахметова. Власник "гірників" у травні 2021 року заявляв, що вже давно не контактував із колишній тренером, який став найуспішнішим спеціалістом донеччан.