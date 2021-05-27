Італійський наставник розповів про свою велику команду.
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"Всі вони – асистенти, які допоможуть в тактичних і технічних питаннях. Тренери з фізики. Один тренер воротарів. І один асистент, з яким я працюю вже багато років, – він допоможе і порадить, які футболісти підходять краще моїй грі", – сказав наставник.
Що відомо про призначення Де Дзербі
- На тренерському містку Шахтаря Де Дзербі змінив португальця Луїша Каштру. Після успішного сезону-2019/2020 Каштру не зміг виграти з Шахтарем жодного титулу у 2021 році.
- Попереднім клубом Де Дзербі був італійський Сассуоло, в якому тренер працював з 2018 року. Протягом тренерської кар'єри Де Дзербі очолював Дарфо Боаріо, Фоджу, Палермо і Беневенто.
- За інформацією ЗМІ, Шахтар буде платити Де Дзербі 4 мільйони євро в рік.