Рекомендация Луческу
Мирча Луческу возглавляет киевское Динамо – извечного соперника донецкого Шахтера. Но о лучших годах в Донецке румын не забывает. По информации источника, наставник все еще до сих пор тесно контактирует с "горняками".
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75-летний специалист якобы порекомендовал Шахтеру присмотреться и пригласить на пост главного тренера Роберто Де Дзерби, который до перехода возглавлял клуб Серии А Сассуоло.
Также Мирча по-прежнему очень интересуется и разбирается в итальянском футболе, понимает все процессы, которые там происходят. Хотя эта информация не слишком сходится со словами президента Шахтера Рината Ахметова. Владелец "горняков" в мае 2021 года заявлял, что уже давно не контактировал с бывший тренером, который стал самым успешным специалистом дончан.
- Напомним, что в прошлом году румынский тренер подписал контракт по системе 2+1 с киевским Динамо. В первом же сезоне Мирча выиграл с "бело-синими" три трофея – Кубок и Суперкубок Украины и чемпионский титул УПЛ. 2 июня Луческу продлил соглашение с Динамо до лета 2023 года.
- Даже несмотря на второе место Шахтера по итогам сезона УПЛ Луиш Каштру покинул украинский клуб. Его преемником стал как раз Де Дзерби. Специалист подписал контракт на 2 года.