Тренер Дніпра отримав тривалу дискваліфікацію за зрив матчу Суперліги

Федерація баскетбола України розглянула скандальний інцидент під час матчу Суперліги між командами Дніпро та Політехнікою-Галичина. Дніпровська команда та її головний тренер отримали суворі покарання.

Директорат Федерації баскетболу України прийняв наступні рішення щодо БК Дніпро, якому раніше було зараховано технічну поразку (0:20) в матчі регулярного чемпіонату Суперліги проти Політехніки-Галичини.

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Покарання для Дніпра

Головний тренер БК Дніпро Володимир Коваль отримав дискваліфікацію на п’ять матчів. Крім того, клуб заплатить штраф у розмірі 60 тисяч гривень за достроковий відхід з майданчика. У разі повторного випадку БК Дніпро може бути позбавлений участі у чемпіонаті.

, під час матчу з Політехнікою-Галичина тренер БК Дніпро Володимир Коваль забрав команду з майданчика за 18 секунд до кінця четвертої чверті після спірного моменту з технічним фолом для дніпрян. Декілька гравців Дніпра на підвищених тонах зясовували стосунки із суддями, які приймали спірні рішення на думку гостей поєдинку.

Варто зазначити, що дисциплінарне покарання від ФБУ може отримати і БК Політехніка-Галичина. Все через низьку температуру в залі та стан роздягалень.

Наразі Дніпро посідає третє місце у Суперлізі. Підопічні Коваля перемогли у дев’яти матчах із тринадцяти. Львівська Політехніка-Галичина займає шосту сходинку в турнірній таблиці. Лідирує в Суперлізі київський Будівельник.