Директорат Федерации баскетбола Украины принял следующие решения по БК Днепр, которому ранее было засчитано техническое поражение (0:20) в матче регулярного чемпионата Суперлиги против Политехники-Галичины.
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Наказание для Днепра
Главный тренер БК Днепр Владимир Коваль получил дисквалификацию на пять матчей. Кроме того, клуб заплатит штраф в размере 60 тысяч гривен за досрочный уход с площадки. В случае повторного нарушения БК Днепр может быть лишен участия в чемпионате.
Следует отметить, что дисциплинарное наказание от ФБУ может получить и БК Политехника-Галичина. Все из-за низкой температуры в зале и состояния раздевалок.
В настоящее время Днепр занимает третье место в Суперлиге. Подопечные Коваля победили в девяти матчах из тринадцати. Львовская Политехника-Галичина занимает шестую строчку в турнирной таблице. Лидирует в Суперлиге киевский Будивельник.