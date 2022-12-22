Венеція (Італія) – Прометей (Україна) 71:75

Поєдинок 9-го туру групового раунду Єврокубка впевненіше розпочали господарі майданчика італійці. Вже на 6-й хвилині перевага баскетболістів Венеції досягла 10 очок.

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Втім, вже перед перервою "червоно-білі" скоротили відставання до п'яти очок – 19:14. Другу чверть українська команда теж не може записати собі в актив. Баскетболісти продовжували хибити із меж периметра.

Перебіг матчу змінився у третій чверті, яку Прометей завершив з перевагою у 11 очок. Вирішальною стала остання 10-хвилинка. Перемога української команди була на "волосині", коли Венеція скоротила відставання до одного очка. Проте кілька влучних штрафних кидків від гостей зняв питання про переможця.

У підсумку Прометей здобув вольову перемогу у Єврокубку з рахунком 75:71.

Відеоогляд матчу Венеція – Прометей

Українська команда після першого кола займає четверту сходинку. До 1/8 фіналу Єврокубка вийдуть по вісім найсильніших команд з двох груп.

Варте уваги! Свій перший матч другого кола групового раунду Прометей проведе 11 січня проти литовського Лієткабелісу. Очний поєдинок команд у першому колі закінчився перемогою української команди з рахунком 82:71.

Становище команд