Директорат Федерації баскетболу України прийняв наступні рішення щодо БК Дніпро, якому раніше було зараховано технічну поразку (0:20) в матчі регулярного чемпіонату Суперліги проти Політехніки-Галичини.
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Покарання для Дніпра
Головний тренер БК Дніпро Володимир Коваль отримав дискваліфікацію на п’ять матчів. Крім того, клуб заплатить штраф у розмірі 60 тисяч гривень за достроковий відхід з майданчика. У разі повторного випадку БК Дніпро може бути позбавлений участі у чемпіонаті.
Варто зазначити, що дисциплінарне покарання від ФБУ може отримати і БК Політехніка-Галичина. Все через низьку температуру в залі та стан роздягалень.
Наразі Дніпро посідає третє місце у Суперлізі. Підопічні Коваля перемогли у дев’яти матчах із тринадцяти. Львівська Політехніка-Галичина займає шосту сходинку в турнірній таблиці. Лідирує в Суперлізі київський Будівельник.