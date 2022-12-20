Поєдинок тримав прихильників баскетболу у напрузі до кінця поєдинку. Цікаво, що фінальний свисток у тій грі української Суперліги так і не пролунав.

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Скандал спричинили спірні рішення

Головний тренер Дніпра Володимир Коваль забрав команду з майданчика за 18 секунд до кінця четвертої чверті матчу після спірного моменту з технічним фолом для дніпрян. Декілька гравців Дніпра спробували поговорити на підвищених тонах із суддями, які приймали доволі дивні рішення на думку гостей поєдинку.

На момент зупинки поєдинку мінімальною перевагою володіли баскетболісти Політехніки-Галичини – 70:68 (14:19, 17:6, 19:21, 20:22). Дніпряни таким рішенням показали своє невдоволення щодо дій суддів наприкінці матчу у Львові.

Дніпру зарахували технічну поразку – 20:0. Після поєдинку дніпровський клуб подав протест. Новий скандал в українському баскетболі.

Нагадаємо, що Дніпро та Політехніка-Галичина йдуть пліч-о-пліч у турнірній таблиці – 4-те та 5-те місця відповідно.

Повний матч Політехніка-Галичина – Дніпро (скандальний момент із 2:00:40)