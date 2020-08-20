"Барселона" хоче позбутися забивного нападника Суареса
Зірковий нападник "Барселони" Луїс Суарес швидше за все покине каталонський клуб. "Барселона" не розраховує на уругвайця та хоче якнайшвидше прилаштувати футболіста у інший клуб.
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Не входить у плани Кумана
Схоже, новий головний наставник "Барселони" Рональд Куман налаштований трохи омолодити склад каталонців та позбутись більш вікових футболістів. Клуб вже начебто повідомив Суаресу про свої плани та вказав 33-річному форварду "на двері".
Футболіст вже протягом шести сезонів захищає кольори каталонців.
Іспанські ЗМІ повідомляють, що Суарес може повернутись у "Аякс", за який виступав у період з 2007/11 роки. В Амстердамі дуже швидко завоював місце в складі, став одним із лідерів, а з сезону 2009/10 отримав капітанську пов'язку. В тому ж сезоні у всіх турнірах він забив 49 м'ячів, у тому числі 35 – у чемпіонаті і був визнаний найкращим гравцем року в Нідерландах.
Раніше повідомлялось, що Суареса не проти бачити у "Інтер Маямі", де президентом клубу є легендарний Девід Бекхем.
- "Барселона" підписала нападника ще у липні 2014 році, а вже у листопаді футболіст відзначився дебютним голом за каталонців.
- На початку липня Суарес забив 195-й м'яч у складі "Барселони", що дозволило йому вийти на третє місце в списку кращих бомбардирів в історії клубу.
- У цьому сезоні Суарес провів 28 матчів в Ла Лізі, забив 16 м'ячів і зробив 8 гольових передач.