Зірковий нападник "Барселони" Луїс Суарес швидше за все покине каталонський клуб. "Барселона" не розраховує на уругвайця та хоче якнайшвидше прилаштувати футболіста у інший клуб.

Каталонський клуб планує позбутися декількох вікових гравців – Альбу, Піке і Бускетса. Про Суареса повідомив журналіст Жота Жорді у Twitter

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Не входить у плани Кумана

Схоже, новий головний наставник "Барселони" Рональд Куман налаштований трохи омолодити склад каталонців та позбутись більш вікових футболістів. Клуб вже начебто повідомив Суаресу про свої плани та вказав 33-річному форварду "на двері".

Футболіст вже протягом шести сезонів захищає кольори каталонців.

EXCLUSIVA de @jotajordi13



"El BARÇA le ha dicho a LUIS SUÁREZ que se VAYA".#ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/OPasU1JKT2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 20, 2020