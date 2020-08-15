Мессі відмовився продовжувати контракт із "Барселоною" та покине клуб
Лідер каталонської "Барселони" Ліонель Мессі вирішив змінити свої плани щодо майбутньої кар'єри. Аргентинець вирішив не підписувати нову угоду та покинути клуб.
Нищівна поразка від "Баварії" та виліт з Ліги чемпіонів вплинула на думки аргентинця щодо зміни клубу. Мессі незадоволений керівництвом та ситуацією, яка зараз є у "Барселоні", повідомляє Cadena Cope.
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Крах каталонців
Він не збирається продовжувати контракт, який закінчується влітку 2021 року. Ліонель хоче піти у статусі вільного агента.
Думка нападника може змінитись лише тоді, коли керівництво проведе кардинальні зміни у структурі клубу.
Додамо, що "Інтер" не проти бачити Мессі у своєму складі. Італійський клуб готовий запропонувати аргентинцю контракт на чотири роки на 260 мільйонів євро.
У соцмережах з'явилось фото з роздягальні "Барселони" після першого тайму. На світлині видно, як Мессі сидить на кріслі, не розуміючи, що відбулось із командою на футбольному полі протягом перших 45 хвилин. Підкреслимо, що у першій частині зустрічі рахунок вже був розгромним для каталонців 4:1. Загалом матч закінчився із несподівано нищівним рахунком – 8:2 на користь "Баварії".
Кар'єра Мессі в "Барселоні"
- У каталонському клубі форвард опинився у 2000 році, коли ще був 16-річним юнаком.
- Разом з "Барселоною" Мессі виграв 10 комплектів золотих нагород Ла Ліги, 8 Кубків і шість Суперкубків Іспанії.
- Крім того, Мессі є чотириразовим тріумфатором Ліги чемпіонів і другим найкращим бомбардиром в історії турніру.
- Шість разів здобував "Золотий м'яч".
- Шестиразовий володар титулу найкращий футболіст світу за версією ФІФА.
- У своєму активі має шість золотих бутс від УЄФА.
- Ще шість разів ставав другим футболістом світу.