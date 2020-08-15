Лідер каталонської "Барселони" Ліонель Мессі вирішив змінити свої плани щодо майбутньої кар'єри. Аргентинець вирішив не підписувати нову угоду та покинути клуб.

Нищівна поразка від "Баварії" та виліт з Ліги чемпіонів вплинула на думки аргентинця щодо зміни клубу. Мессі незадоволений керівництвом та ситуацією, яка зараз є у "Барселоні", повідомляє Cadena Cope.

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Крах каталонців

Він не збирається продовжувати контракт, який закінчується влітку 2021 року. Ліонель хоче піти у статусі вільного агента.

Думка нападника може змінитись лише тоді, коли керівництво проведе кардинальні зміни у структурі клубу.

Додамо, що "Інтер" не проти бачити Мессі у своєму складі. Італійський клуб готовий запропонувати аргентинцю контракт на чотири роки на 260 мільйонів євро.

У соцмережах з'явилось фото з роздягальні "Барселони" після першого тайму. На світлині видно, як Мессі сидить на кріслі, не розуміючи, що відбулось із командою на футбольному полі протягом перших 45 хвилин. Підкреслимо, що у першій частині зустрічі рахунок вже був розгромним для каталонців 4:1. Загалом матч закінчився із несподівано нищівним рахунком – 8:2 на користь "Баварії".

La foto del vestuario del Barcelona en el entretiempo es una de esas que perdudará en el tiempo. pic.twitter.com/nACpVqLhOy — Javier Lanza (@javierlanza) August 14, 2020

Додамо, що спершу Мессі заявляв, що не проти завершити свою футбольну кар'єру саме у каталонському клубі.

Кар'єра Мессі в "Барселоні"