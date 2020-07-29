"Інтер Маямі" зацікавлений у послугах уругвайського нападника "Барселони" Луїса Суареса. Клуб Девіда Бекхема вже встиг вийти на контакт із футболістом.

Як стверджує іспанське видання Mundo Deportivo, уругваєць може змінити Іспанію на Америку у 2021 році. Саме тоді в Суареса закінчується контракт із каталонцями.

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Нова ціль команди

Сам Суарес не надто поспішає змінювати клуб. Чинна угода форварда містить особливий пункт, відповідно до якого контракт продовжується автоматично ще на рік, якщо Луїс проведе хоча б 60% поєдинків у сезоні 2020/21.

Форвард хоче продовжити свої виступи в одній із провідних команд світу.

Додамо, що Суарес вже протягом шести років виступає за каталонців (з 2014 року). У сезоні 2019/20 форвард провів 34 поєдинки, у яких 19 разів засмучував голкіперів та 12 разів асистував партнерам по команді.

Раніше повідомлялось, що Бекхем хотів би бачити у складі своєї команди Мессі та Роналду.

Що відомо про "Інтер Маямі"?