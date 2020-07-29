Клуб Бекхема націлився на лідера "Барселони"
"Інтер Маямі" зацікавлений у послугах уругвайського нападника "Барселони" Луїса Суареса. Клуб Девіда Бекхема вже встиг вийти на контакт із футболістом.
Як стверджує іспанське видання Mundo Deportivo, уругваєць може змінити Іспанію на Америку у 2021 році. Саме тоді в Суареса закінчується контракт із каталонцями.
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Нова ціль команди
Сам Суарес не надто поспішає змінювати клуб. Чинна угода форварда містить особливий пункт, відповідно до якого контракт продовжується автоматично ще на рік, якщо Луїс проведе хоча б 60% поєдинків у сезоні 2020/21.
Форвард хоче продовжити свої виступи в одній із провідних команд світу.
Додамо, що Суарес вже протягом шести років виступає за каталонців (з 2014 року). У сезоні 2019/20 форвард провів 34 поєдинки, у яких 19 разів засмучував голкіперів та 12 разів асистував партнерам по команді.
Раніше повідомлялось, що Бекхем хотів би бачити у складі своєї команди Мессі та Роналду.
Що відомо про "Інтер Маямі"?
- Президентом команди з МЛС є легендарний Девід Бекхем.
- Клуб заснований у 2018 році.
- Домашньою ареною є "Нью Форт-Лодердейл Стедіум", місткістю 18 тисяч глядачів.
- перший офіційний поєдинок в історії клубу у лізі МЛС "Інтер Маямі" зіграв 2 березня проти "Лос-Анджелесу". де поступився 1:0.
- Початок цього сезону вийшов невдалим для команди. Вона поступилась у трьох поєдинках поспіль та посіла останню сходинку до зупинення чемпіонату.