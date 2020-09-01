Матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між "Динамо" і АЗ можуть перенести з Києва на нейтральне поле.

Як повідомляє програма "Футбол NEWS", футбольні функціонери Нідерландів всерйоз стурбовані великою кількістю хворих COVID-19 в столиці України. Упродовж тижня в Києві щодня фіксувалося не менше 200 нових випадків зараження коронавірусом, і цей факт змушує УЄФА розглянути можливість перенесення матчу на нейтральну територію.

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"Динамо" загрожує технічна поразка

Згідно зі свіжим медпротоколом УЄФА, уряд країни якої введені якісь обмеження по інших країнах, має право вимагати від суперника матч на нейтральному полі. У разі відмови команді-господарці загрожує технічна поразка 0:3. Далі алгоритм такий – команди за допомогою УЄФА визначають нейтральну країну і несуть загальні витрати.

Поки що невідомо, куди чиновники збираються переносити матч в разі, якщо ситуація в столиці України не покращиться, – в інше місто або ж взагалі за межі країни.

До уваги! Попередньо матч має пройти у столиці України 15-го або 16 вересня, а у випадку перемоги, кияни зустрінуться з тріумфатором пари "Рапід" – "Гент".

Для "Динамо" це не вперше