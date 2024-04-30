Офіційна інформація: у Евертоні розповіли, чи повернеться Миколенко до кінця сезону

У середу, 24 квітня, в рамках перенесеного матчу 29-го туру АПЛ відбулось ліверпульське дербі, у якому Евертон приймав Ліверпуль. Наприкінці першого тайму українець Віталій Миколенко отримав травму.

Під час матчу українець невдало перехопив флангову передачу і приземлився на ліву ногу після контакту з нападником Ліверпуля Дарвіном Нуньєсом. Стадіон українець покинув на милицях.

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Чи повернеться Миколенко до кінця сезону-2023/2024

Він отримав ушкодження зв'язок гомілковостопного суглоба.

Український захисник пройшов обстеження у спеціаліста, який визначив, що Миколенку не потрібна операція. Однак українець вибув до кінця сезону-2023/2024, а отже повернеться в склад Евертона вже у наступному.

Нещодавно Віктор Вацко розповів, що у разі відсутності необхідності операційного втручання відновлення Віталія Миколенка займе близько 6 тижнів і він встигне повернутись на Євро-2024, щоб допомогти Україні.

Відзначимо, що у сезоні-2023/2024 Віталій Миколенко провів за Евертон 34 матчі, у яких відзначився двома голами.