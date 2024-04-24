Після 33-х зіграних матчів Евертон йде лише на 16-му місці серед 20 клубів Англійської Прем'єр-ліги. Відрив від зони вильоту складає лише 5 очки. В "ірисок" наразі 30 набраних балів. Наприклад, у Лутона, який йде 18-м (зона вильоту із АПЛ), 25 пунктів.

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Змінить клубну прописку

Британський журналіст Енді Брасселл прокоментував виступи Віталія Миколенка в Евертоні. Представник ЗМІ спрогнозував, як зміниться клубна прописка українського лівого захисника, якщо "іриски" вилетять у Чемпіоншип.

Віталій Миколенко – один з найпомітніших виконавців у багатостраждальному Евертоні. Якщо трапиться найгірше та "іриски" вилетять, то я впевнений, що інша команда АПЛ захоче його підписати. Оцінка – 7/10,

– розповів Енді Брасселл.

Попереду у клубу Миколенка ще 5 матчів чемпіонату. Найближче із них буде перенесений поєдинок 29-го туру АПЛ проти Ліверпуля (початок о 22:00 за Києвом). Також підопічні Шона Дайча зіграють ще проти Брентфорда (27 квітня), Лутона (3 травня), Шеффілда (11 травня) та Арсенала (19 травня).

Нагадаємо, що у цьому сезоні-2023/2024 Евертон зіткнувся зі зняттям балів. Із ліверпульського клубу знімали очки через порушення фінансового фейр-плей. У грудні минулого 2023-го року з команди зняли аж 10 очок. А на початку квітня 2024-го ще 2 пункти.

Як Миколенко виступає за Евертон