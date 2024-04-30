Минулого тижня з Англії надійшли невтішні новини для збірної України. У матчі між Евертоном та Ліверпулем важкої травми зазнав Віталій Миколенко.

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Миколенко обійдеться без операції

Лівий захисник розірвав зв'язку гомілкостопу, через що його участь на Євро-2024 була під питанням. Втім сам Віталій виступив зі зверненням до фанатів на своїй сторінці в інстаграм.

По-перше, хочу всім подякувати за слова підтримки. Я все читаю і бачу. Мені не потрібна операція. Тепер моя ціль – відновитись якомога скоріше. Сподіваюсь, побачимось на Євро. Вболівальники Евертона, ви були неймовірні цього сезону, особливо в дербі. Тому я встав після травми і грав, скільки міг. До зустрічі в наступному сезоні,

– написав Миколенко.

Таким чином 24-річний футболіст вже не вийде на поле в цьому сезоні АПЛ. Втім Евертон вже вирішив питання виживання, адже за три тури до фінішу посідає 15 місце та випереджає зону вильоту на 10 очок. На рахунку Віталія цього сезону два голи у 34-х матчах за "ірисок".

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Попередньо очікується, що Миколенко зможе повернутися з лазарету через півтора місяця. Збірна України свій перший матч на Євро-2024 проведе 17 червня проти Румунії. Також суперниками підопічних Реброва по групі стануть Словаччина та Бельгія.