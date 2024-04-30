Во время матча украинец неудачно перехватил фланговую передачу и приземлился на левую ногу после контакта с нападающим Ливерпуля Дарвином Нуньесом. Стадион украинец покинул на костылях.

Читайте также Лидер сборной Украины под вопросом: Миколенко рассказал, сыграет ли он на Евро-2024

Вернется ли Миколенко до конца сезона-2023/2024

Он получил повреждение связок голеностопного сустава.

Украинский защитник прошел обследование у специалиста, который определил, что Миколенко не нужна операция. Однако украинец выбыл до конца сезона-2023/2024, а значит вернется в состав Эвертона уже в следующем.

Важно! Недавно Виктор Вацко рассказал, что в случае отсутствия необходимости операционного вмешательства восстановление Виталия Миколенко займет около 6 недель и он успеет вернуться на Евро-2024, чтобы помочь Украине.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Виталий Миколенко провел за Эвертон 34 матча, в которых отметился двумя голами.