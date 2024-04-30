Во время матча украинец неудачно перехватил фланговую передачу и приземлился на левую ногу после контакта с нападающим Ливерпуля Дарвином Нуньесом. Стадион украинец покинул на костылях.
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Вернется ли Миколенко до конца сезона-2023/2024
Он получил повреждение связок голеностопного сустава.
Украинский защитник прошел обследование у специалиста, который определил, что Миколенко не нужна операция. Однако украинец выбыл до конца сезона-2023/2024, а значит вернется в состав Эвертона уже в следующем.
Отметим, что в сезоне-2023/2024 Виталий Миколенко провел за Эвертон 34 матча, в которых отметился двумя голами.