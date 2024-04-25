На 27-й хвилині Джаррад Брентвейт відкрив рахунок у матчі на користь Евертона. А вже наприкінці першого тайму Віталій Миколенко отримав травму, повідомляє 24 Канал.

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Як Миколенко травмувався у грі проти Ліверпуля

Українець перехопив флангову передачу, але невдало приземлився на ліву ногу після контакту з нападником Ліверпуля Дарвіном Нуньєсом. Нога українського захисника вивернулась у неприродну сторону.

Відео, як Миколенко отримав травму

Попри неприємне ушкодження Миколенко зумів дограти перший тайм. На другу 45-хвилинку Віталій прогнозовано не вийшов на футбольне поле. На лівому фланзі Евертона його змінив наддосвідчений Ешлі Янг.

У другому таймі господарі подвоїли свою перевагу та здобули сенсаційну перемогу над командою Юргена Клоппа 2:0. Другий гол у складі "ірисок" забив Домінік Калверт-Льюїн.

Після фінального свистка журналіст Патрік Бойленд розповів, що Миколенко покидав межі стадіону "Гудісон Парк" у захисному черевику.

Обидва сценарії травми Миколенка

Паралельно спортивний лікар Дмитро Бабелюк прокоментував травму українського захисника. За його словами, причиною підвороту гомілкостопу стало те, що п'ятка лівої ноги Миколенка наступила на ногу Нуньєса, змінюючи кут опори, що привело до підвороту суглобу.

В підсумку бачимо типовий підворот суглобу з ушкодженням латеральної групи звʼязок. Як правило, вони при такій травмі розриваються. Факт того, що Віталій зміг дограти тайм, хоч і кульгаючи, дає надію, що не все так серйозно,

– розповів спортивний лікар.

На думку Бабелюка, Віталій точно пошкодив зв'язки, лише питання, наскільки воно серйозне. Відновлення від такої травми, за словами, може зайняти від 2 – 6 тижнів. Все залежить від характеру надриву.

Найкращий сценарій для захисника Евертона – розтяг зв'язок і пропуск без футболу понад тиждень, після чого Віталій повернеться на футбольне поле із щільно затейпованим "галіком".

До слова. У поточному сезоні-2023/2024 Миколенко 34 рази виходив на футбольне поле, у яких забив 2 голи.