Трансферні плани Динамо: які позиції хоче підсилити Луческу

Київське Динамо може піти на зимову перерву у статусі лідера УПЛ. Клуб готовий підсилити дві позиції, щоб здобути чемпіонство.

Позиції, які потрібно підсилити

Не слід чекати від київського клубу активних дій на трансферному ринку взимку 2022 року. Динамо ще за тур до завершення групового раунду Ліги чемпіонів вилетіло з єврокубків.

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Чемпіон УПЛ не зміг гарантувати собі єврокубкову весну. Тому підсилюватись кияни будуть точково – за позиціями. Журналіст Ігор Циганик розповів про дві проблемні позиції клубу – центральний захисник та нападник.

Мірча Луческу хоче придбати досвідченого оборонця, який давав би правильний приклад молодим захисникам – Іллі Забарному та Олександру Сироті. Серед форвардів, то кияни звернули увагу на забивного футболіста Дніпра-1 Артема Довбика.

Динамо після 16 турів лідирує у таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 41 очко. Така ж кількість балів у Шахтаря, який йде другим, але поступається киянам за статистикою.

Нещодавно Віктор Циганков прокоментував чутки навколо його переходу у мадридське Атлетіко. Лідер "біло-синіх" не звертає увагу на інформацію, його концентрація зараз буде виключно на Динамо.

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