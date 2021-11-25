Гравець збірної України заявив, що на даний момент він у столиці і зосереджений на Динамо.

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"Інформація про мій можливий перехід до Атлетіко? Я на сьогоднішній день тут, зосереджений на грі за Динамо. А те, що пишуть, мені яка різниця... На сьогоднішній день я – гравець Динамо, і я цим дуже задоволений", – сказав Циганков.

Сам Хацкевич можливий перехід Циганкова прокоментував так:

"Знаю, що зараз був у нього варіант із Атлетіко Мадрид. Я це чув, як і ви. Але знаю точно, що міг піти. Чому не склалося, невідомо", – сказав Хацкевич.

Що відомо про Циганкова