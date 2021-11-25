Гравець збірної України заявив, що на даний момент він у столиці і зосереджений на Динамо.
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"Інформація про мій можливий перехід до Атлетіко? Я на сьогоднішній день тут, зосереджений на грі за Динамо. А те, що пишуть, мені яка різниця... На сьогоднішній день я – гравець Динамо, і я цим дуже задоволений", – сказав Циганков.
Сам Хацкевич можливий перехід Циганкова прокоментував так:
"Знаю, що зараз був у нього варіант із Атлетіко Мадрид. Я це чув, як і ви. Але знаю точно, що міг піти. Чому не склалося, невідомо", – сказав Хацкевич.
Що відомо про Циганкова
- Віктор Циганков – вихованець київського клубу. У 2016 році перейшов у дорослу команду Динамо. Його контракт із командою розрахований до кінця червня 2023 року.
- Футболіст є одним із лідерів команди. На рахунку вінгера 84 забиті м'ячі та 60 гольових передач. Трансферна вартість на 27 травня 2021 року становить 25 мільйонів євро.