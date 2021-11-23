Динамо – Баварія 1:2

Гол: Гармаш, 70 – Левандовський, 14, Коман, 42

До слова Гаряче не лише на полі: фани влаштували сутички під час матчу ЛЧ між Динамо та Баварією

Вже на старті матчу стався курйозний випадок. Оголений вболівальник вирвався на арену стадіону, пробігши все поле. Арбітру довелося тимчасово зупиняти матч, а футболістам Динамо йти заспокоювати фанатів.

Після відновлення гри кияни провели хорошу атаку: Миколенко полетів флангом і "випилив" подачу – Шкурін у падінні не дотягся. Ернандес виніс за лицьову – і це порятунок, бо за спиною Буяльський міг відправити м'яч у порожній кут.

На 14-й хвилині Баварія досить очікувано відкрила рахунок у зустрічі. Забарний відбив дальній удар, м'яч відскочив до Левандовського, який ударом через себе відправив м'яч у нижній правий кут метрів з 10. Претендент на гол туру у Лізі чемпіонів.

Динамо могло зрівнювати за 15 хвилин, але стався курйоз – Буяльський з центру вивів п'ятою Циганкова на ударну позицію, Горетцка в підкаті вибив м'яч у напрямку Нойєра, той махнув ногою повз м'яч, який повільно вдарився у ліву стійку.

Втім, мюнхенці ще у першому таймі подвоїли свою перевагу. Толіссо накинув у центр, Мюллер пропустив і Коман праворуч метрів з 10 пробив у ліву дев'ятку – м'яч влучив у перекладину, потім у штангу та влетів у ворота.

Одразу після перерви кияни ледь не шокували Баварію. Шапаренко вийшов на ударну позицію після стінки з Буяльським, пробив – Нойєр відбив, а Микола замість удару в ближній віддавав пас праворуч і досвідчений воротар знову врятував Баварію. Питання, чому не удар?

На 70-й хвилині сталося те, що українські вболівальники чекали цілих 5 матчів. Динамо забило дебютний гол у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. Миколенко перевів у центр на Циганкова, той віддав у штрафний майданчик на Гармаша, який праворуч метрів з 10 переграв Нойєра.

Після забитого голу кияни відчули крила за плечима і почали створювати моменти біля воріт Баварії. Спершу Сидорчук міг забити у своєму стилі з лінії штрафного майданчика після навісу з кутового – Нойєр відбив і ніхто з динамівців не зумів замкнути простріл Буяльського вздовж воріт. А згодом, Караваєв прострілив праворуч, Буяльський скинув Циганкову, який метрів із 15 не влучив у ближній кут.

Наприкінці матчу Горетцка шалено ризикував, але чисто в підкаті вибив м'яча з-під ніг Циганкова і зачохлив вихід українця віч-на-віч з Нойєром. Все ж, на 90-й хвилині Циганкову вдався удар – Віктор метрів із 25-ти зарядив у ближню стійку.

У підсумку, Динамо програло четвертий матч у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів і фактично втратило шанси на 3 місце у групі E, яке гарантує участь у Лізі Європи. Бенфіка має два матчі у запасі, і у разі бодай нічиєї з Барселоною гарантує собі 3 сходинку.

Відеоогляд матчу Динамо – Баварія