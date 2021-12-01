Позиції, які потрібно підсилити
Не слід чекати від київського клубу активних дій на трансферному ринку взимку 2022 року. Динамо ще за тур до завершення групового раунду Ліги чемпіонів вилетіло з єврокубків.
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Чемпіон УПЛ не зміг гарантувати собі єврокубкову весну. Тому підсилюватись кияни будуть точково – за позиціями. Журналіст Ігор Циганик розповів про дві проблемні позиції клубу – центральний захисник та нападник.
Мірча Луческу хоче придбати досвідченого оборонця, який давав би правильний приклад молодим захисникам – Іллі Забарному та Олександру Сироті. Серед форвардів, то кияни звернули увагу на забивного футболіста Дніпра-1 Артема Довбика.
Динамо після 16 турів лідирує у таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 41 очко. Така ж кількість балів у Шахтаря, який йде другим, але поступається киянам за статистикою.
Нещодавно Віктор Циганков прокоментував чутки навколо його переходу у мадридське Атлетіко. Лідер "біло-синіх" не звертає увагу на інформацію, його концентрація зараз буде виключно на Динамо.
Динамо пролетіло повз єврокубкову весну
- Столичний клуб потрапив у непросту групу Ліги чемпіонів. Динамівці зіграли проти Бенфіки, Барселони та Баварії. Якраз остання поставила "хрест" на шляху Динамо у турнірі.
- Кияни програли вдома 1:2 та не змогли за тур до завершення групового раунду вибратись бодай на третє місце, яке гарантувало боротьбу у Лізі Європи.
- Київський клуб перед останнім туром замикає групу Е. За п'ять матчів кияни спромоглись забити лише один гол та заробили здобути одне очко.