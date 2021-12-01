Позиції, які потрібно підсилити

Не слід чекати від київського клубу активних дій на трансферному ринку взимку 2022 року. Динамо ще за тур до завершення групового раунду Ліги чемпіонів вилетіло з єврокубків.

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Чемпіон УПЛ не зміг гарантувати собі єврокубкову весну. Тому підсилюватись кияни будуть точково – за позиціями. Журналіст Ігор Циганик розповів про дві проблемні позиції клубу – центральний захисник та нападник.

Мірча Луческу хоче придбати досвідченого оборонця, який давав би правильний приклад молодим захисникам – Іллі Забарному та Олександру Сироті. Серед форвардів, то кияни звернули увагу на забивного футболіста Дніпра-1 Артема Довбика.

Динамо після 16 турів лідирує у таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 41 очко. Така ж кількість балів у Шахтаря, який йде другим, але поступається киянам за статистикою.

Нещодавно Віктор Циганков прокоментував чутки навколо його переходу у мадридське Атлетіко. Лідер "біло-синіх" не звертає увагу на інформацію, його концентрація зараз буде виключно на Динамо.

Динамо пролетіло повз єврокубкову весну