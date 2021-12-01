Пішов, щоб повернутись

Федерація футболу Румунії (ФФР) розглядає відразу декілька варіантів на посаду головного тренера національної команди. Серед них опинився наставник Динамо Мірча Луческу.

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Збірна шукає спеціаліста, який стане наступником Мірела Редоя. Сторони не домовились про продовження контракту з фахівцем. Цікаво, що збірна Румунії намагалась переманити до себе Развана Луческу, сина тренера Динамо, але все завершилось невдачею.

Відразу 10 наставників потрапило у розширений список претендентів.

Кандидати на пост тренер збірної Румунії

Мірча Луческу

Ангел Йорденеску

Едвард Йорденеску

Віктор Піцурке

Космін Олерою

Дан Петреску

Адріан Урсеа

Адріан Муту

Ласло Белені

Костянтин Гилке

Однак домовитись із "Містером" буде не так легко. У Луческу є чинний контракт із київським клубом, який розрахований до кінця червня 2024 року. Тим паче, що Динамо успішно виступає під його керівництвом.

Також угоди з командами мають Космін Олероя (Шарджа, ОАЕ) та Дан Петреску (Клуж, Румунія).

Луческу раніше очолював збірну Румунії

Румунський тренер Динамо раніше керував національною командою. Було це у далекі 1981 – 1986 роки. Тоді під його керівництвом збірна провела 43 матчі.

Після цього Луческу мав ще один тренерський досвід на чолі національної команди Туреччини – у період 2017 – 2019 роки. Після чого прийняв пропозицію київського Динамо.

До слова, збірна Румунії не змогла пробитись у плей-офф чемпіонату світу-2022. Команда посіла третє місце у групі J, дозволивши себе обігнати Німеччині та Північній Македонії. Лише одного очка не вистачило для того, щоб пробитись у плей-офф.