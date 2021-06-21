Трансфер Яремчука у Мілан може зірватись: 15 мільйонів євро замало для Гента

21 червня 2021 , 11:29
Читать новость на русском

Джерело:

Het Nieuwsblad

Італійський Мілан готовий віддати за Романа Яремчука чималу суму грошей. Однак бельгійський Гент хоче заробити на трансфері українського форварда значно кращі гроші.

Гент може не відпустити Яремчука у Мілан

"Россонері" активно шукають заміну Златану Ібрагімовичу, який нещодавно зробив операцію на коліні. Зірковий швед пропустить початок сезону Серії А. Італійський гранд хоче мати у своїй обоймі аж три таранні форварди.

До теми Шевченко може "засватати" Яремчука у Мілан, – ЗМІ

Також у шорт-лист Мілана входить нападник Олів'є Жиру, але його можливий трансфер не пов'язаний зі справою Яремчука. Каменем спотикання у трансфері українця в Мілан може стати фінансова частина переходу. Бельгійський клуб поставив високу планку у 25 мільйонів євро.

Мілан готовий віддати за оренду футболіста збірної України не більше 15 мільйонів євро. До пропозиції щодо оренди з обов'язковим правом викупу будуть входити і бонуси за гравця. Тому сума від італійців може збільшитись до майже 20 мільйонів євро.

Зацікавленість інших клубів

Яремчук потрапив в об'єктиви не лише Мілана. Забивним форвардом цікавляться англійський Вест Хем та німецький Вольфсбург. Останній вже начебто готує пропозицію. Зараз Яремчук виступає за збірну України на Євро-2020. У двох перших зустрічах футболіст відзначився двома голами. Така результативність лише більше привертає увагу до форварда та підвищує його трансферну вартість.

  • Бельгійський Гент обіцяв відпустити забивного форварда після Євро-2020. Перед стартом турніру Яремчук не став конкретно відповідати на запитання про своє майбутнє у Бельгії.
  • У цьому сезоні Яремчук зіграв 43 матчі за Гент в усіх турнірах, у яких 23 рази відзначався у воротах суперників в усіх турнірах та віддав 8 асистів.
  • Його контракт із клубом Бельгії розрахований до кінця червня 2025 року. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінив вартість футболіста у 15 мільйонів євро.
Автор: Софія Кулай