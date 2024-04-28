Англія вступає в боротьбу: клуб АПЛ провів перемовини з агентом Судакова щодо трансферу

За футболістом донецького Шахтаря Георгієм Судаковим вже давно стежать різні європейські гранди. Клуб готується продати гравця.

Нещодавно Даріо Срна заявив, що від Англії немає конкретики щодо Судакова. Але вже є інформація, що один з клубів АПЛ провів розмову з агентом півзахисника.

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Тоттенхем зробив перший крок у боротьбі за Судакова

Вадим Шаблій відвідав Лондон і навіть виклав світлину на фоні "Тоттенхем Стедіум" у своєму інстаграмі. Керівництво англійського клубу та агент Георгія Судакова обговорювали потенційну літну трансферну угоду. Однак "шпори" можуть зіткнутися з проблемами в переговорах з українцем, якщо вони вирішать укласти угоду.

Тоттенхем зацікавлений у півзахиснику "гірників", проте Шахтар прагне "розпалити війну" за Судакова, що не відповідає інтересам "шпор".

У сезоні-2023/2024 Георгій Судаков провів за Шахтар в УПЛ 20 матчів, де він забив 4 голи та відзначився однією гольовою передачею. Також по одному м'ячу Судаков забив у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.

Нагадаємо, що не так давно Судаков підписав новий контракт із Шахтарем, де "гірники" прописали півзахиснику 150 мільйонів євро.

Хто ще цікавиться Георгієм Судаковим