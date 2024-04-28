Нещодавно Даріо Срна заявив, що від Англії немає конкретики щодо Судакова. Але вже є інформація, що один з клубів АПЛ провів розмову з агентом півзахисника.
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Тоттенхем зробив перший крок у боротьбі за Судакова
Вадим Шаблій відвідав Лондон і навіть виклав світлину на фоні "Тоттенхем Стедіум" у своєму інстаграмі. Керівництво англійського клубу та агент Георгія Судакова обговорювали потенційну літну трансферну угоду. Однак "шпори" можуть зіткнутися з проблемами в переговорах з українцем, якщо вони вирішать укласти угоду.
Тоттенхем зацікавлений у півзахиснику "гірників", проте Шахтар прагне "розпалити війну" за Судакова, що не відповідає інтересам "шпор".
Нагадаємо, що не так давно Судаков підписав новий контракт із Шахтарем, де "гірники" прописали півзахиснику 150 мільйонів євро.
Хто ще цікавиться Георгієм Судаковим
- Згідно з чутками, на Судакова претендує низка клубів АПЛ: Арсенал, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі, Ньюкасл, Вест Хем Юнайтед та Астон Вілла.
- Також є інформація, що українцем зацікавлені провідні команди Ла Ліги – Барселона та Атлетіко Мадрид.
- Сам Георгій Судаков розповів про цікавість декількома італійськими клубами.
- Зокрема з'явились чутки, що за півзахисником стежать Баварія, Баєр та ПСЖ.
- Також Бенфіка готова запропонувати Шахтарю трансфер Судакова.
- Сам Шахтар відхилив пропозицію Наполі щодо трансферу Георгія Судакова.