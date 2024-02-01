Донецький Шахтар активно підходить до кадрової комплектації цієї зими. "Гірники" підписали бразильців Кевіна та Марлона Гомеса, а також продовжили контракт із Артемом Бондаренком.
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На цьому клуб не зупинився і оголосив про нову угоду мабуть із головним активом команди. Свій підпис під оновленим контрактом поставив півзахисник Георгій Судаков.
Шахтар оголосив про новий контракт із Судаковим / twitter.com/FCShakhtar
Цікаво, що попередній договір був розрахований до літа 2028 року, а новий – до 31 грудня того ж року. Тобто Георгій продовжив угоду лише на півроку. Втім схоже, що на 21-річного гравця Шахтар встановив космічну клаусулу.
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Генеральний директор клубу Сергій Палкін на своїй сторінці в інстаграм опублікував фото з Судаковим та написом "150 мільйонів". Ймовірно, саме таку суму "гірники" планують виручити за Георгія.
Пост Палкіна в сторіз / скріншот
У 2023 році Судаков став системоутворюючим гравцем як в Шахтарі, так і у збірній України. Цього сезону хавбек забив три голи у 18-ти іграх за донеччан, серед них і м'яч в Лізі чемпіонів у ворота Барселони.
Кар'єра Георгія Судакова
- півзахисник є вихованцем Металіста та Шахтаря
- за дорослу команду "гірників" Георгій дебютував у 2020 році
- за цей час Судаков відіграв 85 матчів, записавши на свій рахунок 13 голів та 11 асистів
- у складі Шахтаря футболіст став чемпіоном України 2022-2023
- також у 2021 році Судаков дебютував за збірну України, а під керівництвом Сергія Реброва став гравцем основи
- на його рахунку 12 матчів та один гол у "синьо-жовтій" футболці
- крім того, Георгій допоміг молодіжній збірній України вийти у півфінал Євро U21 минулого літа
- на тому турнірі Судаков забив три голи та розділив звання найкращого бомбардира з іспанцями Абелем Руїсом та Серхіо Гомесом