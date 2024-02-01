Донецький Шахтар активно підходить до кадрової комплектації цієї зими. "Гірники" підписали бразильців Кевіна та Марлона Гомеса, а також продовжили контракт із Артемом Бондаренком.

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На цьому клуб не зупинився і оголосив про нову угоду мабуть із головним активом команди. Свій підпис під оновленим контрактом поставив півзахисник Георгій Судаков.



Шахтар оголосив про новий контракт із Судаковим / twitter.com/FCShakhtar

Цікаво, що попередній договір був розрахований до літа 2028 року, а новий – до 31 грудня того ж року. Тобто Георгій продовжив угоду лише на півроку. Втім схоже, що на 21-річного гравця Шахтар встановив космічну клаусулу.

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Генеральний директор клубу Сергій Палкін на своїй сторінці в інстаграм опублікував фото з Судаковим та написом "150 мільйонів". Ймовірно, саме таку суму "гірники" планують виручити за Георгія.



Пост Палкіна в сторіз / скріншот

У 2023 році Судаков став системоутворюючим гравцем як в Шахтарі, так і у збірній України. Цього сезону хавбек забив три голи у 18-ти іграх за донеччан, серед них і м'яч в Лізі чемпіонів у ворота Барселони.

Кар'єра Георгія Судакова