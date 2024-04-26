В Англії за Георгієм Судаковим стежить ціла плеяда клубів – Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі, Ньюкасл, Вест Хем та навіть Астон Вілла. Нещодавно до цього переліку доєднався Арсенал.
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Лондонське протистояння за трансфер
Відомий інсайдер Ніколо Скіра повідомив, що найбільше українцем цікавляться дві англійські команди – Челсі та Арсенал. В обох клубах вже виступають українці Михайло Мудрик та Олександр Зінченко.
У Челсі вже є позитивна практика перехоплення українських футболістів в Арсенала. Мова йде про Мудрика, якого вже були майже одягнули у футболку "канонірів", але в останній момент Михайло офіційно став футболістом "синіх", чим неабияк розгнівав фанатів Арсенала.
Цього разу Челсі знову спробує перехопити гравця в іншого лондонського клубу, але вже мова йде про Судакова.
Наразі немає жодної конкретики щодо майбутнього переходу Георгія. Влітку 2024-го стане відомо, чи перевтілиться якийсь із інсайдів у реальний трансфер.
Відзначимо, що сам футболіст прокоментував чутки, які з'являються навколо нього та його можливого трансферу у майбутньому. Півзахисник донеччан запевнив, що не звертає увагу на усі сватання, а просто робить свою роботу.
Хто цікавиться Георгієм Судаковим
- Окрім англійських клубів до Судакова є інтерес із інших країн Європи. Георгієм цікавляться іспанські клуби Барселона та Атлетіко Мадрид.
- Також є інтерес із Італії.
- Були інсайди, що за 21-річним півзахисником "гірників" стежать Баварія, Баєр та ПСЖ.
- Також Бенфіка готова нав'язати боротьбу за Судакова.