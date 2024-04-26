В Англії за Георгієм Судаковим стежить ціла плеяда клубів – Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі, Ньюкасл, Вест Хем та навіть Астон Вілла. Нещодавно до цього переліку доєднався Арсенал.

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Лондонське протистояння за трансфер

Відомий інсайдер Ніколо Скіра повідомив, що найбільше українцем цікавляться дві англійські команди – Челсі та Арсенал. В обох клубах вже виступають українці Михайло Мудрик та Олександр Зінченко.

У Челсі вже є позитивна практика перехоплення українських футболістів в Арсенала. Мова йде про Мудрика, якого вже були майже одягнули у футболку "канонірів", але в останній момент Михайло офіційно став футболістом "синіх", чим неабияк розгнівав фанатів Арсенала.

Цього разу Челсі знову спробує перехопити гравця в іншого лондонського клубу, але вже мова йде про Судакова.

Наразі немає жодної конкретики щодо майбутнього переходу Георгія. Влітку 2024-го стане відомо, чи перевтілиться якийсь із інсайдів у реальний трансфер.

Нагадаємо! У лютому 2024-го Судаков підписав новий контракт із Шахтарем – до кінця 2028-го. У поточному сезоні-2023/2024 Георгій вже провів у футболці "гірників" 30 поєдинків, у яких відзначився 7 голами та 3 асистами.

Відзначимо, що сам футболіст прокоментував чутки, які з'являються навколо нього та його можливого трансферу у майбутньому. Півзахисник донеччан запевнив, що не звертає увагу на усі сватання, а просто робить свою роботу.

Хто цікавиться Георгієм Судаковим