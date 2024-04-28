Недавно Дарио Срна заявил, что от Англии нет конкретики в отношении Судакова. Но уже есть информация, что один из клубов АПЛ провел разговор с агентом полузащитника.
Читайте также Снова может воссоединиться с Мудриком: Челси попытается перехватить Судакова у клуба Зинченко
Тоттенхэм сделал первый шаг в борьбе за Судакова
Вадим Шаблий посетил Лондон и даже выложил фотографию на фоне "Тоттенхэм Стедиум" в своем инстаграмме. Руководство английского клуба и агент Георгия Судакова обсуждали потенциальное летнее трансферное соглашение. Однако "шпоры" могут столкнуться с проблемами в переговорах с украинцем, если они решат заключить сделку.
Тоттенхэм заинтересован в полузащитнике "горняков", однако Шахтер стремится "разжечь войну" за Судакова, что не отвечает интересам "шпор".
Напомним, что не так давно Судаков подписал новый контракт с Шахтером, где "горняки" прописали полузащитнику 150 миллионов евро.
Кто еще интересуется Георгием Судаковым
- Согласно слухам, на Судакова претендует ряд клубов АПЛ: Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, Ньюкасл, Вест Хэм Юнайтед и Астон Вилла.
- Также есть информация, что украинцем заинтересованы ведущие команды Ла Лиги– Барселона и Атлетико Мадрид.
- Сам Георгий Судаков рассказал об интересе несколькими итальянскими клубами.
- В частности, появились слухи, что за полузащитником следят Бавария, Байер и ПСЖ.
- Также Бенфика готова предложить Шахтеру трансфер Судакова.
- Сам Шахтер отклонил предложение Наполи по трансферу Георгия Судакова.