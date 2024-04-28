Недавно Дарио Срна заявил, что от Англии нет конкретики в отношении Судакова. Но уже есть информация, что один из клубов АПЛ провел разговор с агентом полузащитника.

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Тоттенхэм сделал первый шаг в борьбе за Судакова

Вадим Шаблий посетил Лондон и даже выложил фотографию на фоне "Тоттенхэм Стедиум" в своем инстаграмме. Руководство английского клуба и агент Георгия Судакова обсуждали потенциальное летнее трансферное соглашение. Однако "шпоры" могут столкнуться с проблемами в переговорах с украинцем, если они решат заключить сделку.

Тоттенхэм заинтересован в полузащитнике "горняков", однако Шахтер стремится "разжечь войну" за Судакова, что не отвечает интересам "шпор".

Справка. В сезоне-2023/2024 Георгий Судаков провел за Шахтер в УПЛ 20 матчей, где он забил 4 гола и отличился одной голевой передачей. Также по одному мячу Судаков забил в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Напомним, что не так давно Судаков подписал новый контракт с Шахтером, где "горняки" прописали полузащитнику 150 миллионов евро.

Кто еще интересуется Георгием Судаковым