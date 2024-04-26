На 21-річного півзахисника вже претендують кілька відомих клубів. Однак, як і з Мудриком, Шахтар хоче отримати за Георгія Судакова шалені гроші.

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Скільки Шахтар хоче заробити на трансфері Судакова

Директор "гірників" Даріо Срна заявив, що Георгій Судаков є унікальним футболістом, за якого вони хочуть отримати шалені гроші.

Президент Шахтаря хоче отримати за Судакова великі гроші. Якби він хотів отримати 40-45 мільйонів, то вже віддав би Наполі. Але Судаков – унікальний футболіст. Він виконує божевільний обсяг роботи, має голову на плечах. Не так багато таких гравців у Європі. Судаков піде за дуже велику суму – впевнений, що це понад 60 мільйонів євро,

– розповів Срна.

Також він додав, що 21-річний півзахисник вартує цих грошей. Зокрема він повідомив, що конкретики від Англії немає, тому перехід Судакова в АПЛ під питанням.

Уся Європа його хоче. Але Україні потрібно продовжувати розвивати свої таланти, щоб таких гравців ставало дедалі більше,

зазначив Даріо Срна.

Важливо! Не так давно Судаков підписав новий контракт із Шахтарем, де "гірники" прописали півзахиснику 150 мільйонів євро. Портал Transfermarkt оцінює українського півзахисника лише у 25 мільйонів євро.

Арсенал готовий задовольнити примхи Шахтаря і купити Судакова за 60 мільйонів фунтів стерлінгів.

У сезоні-2023/2024 Георгій Судаков провів за Шахтар в УПЛ 19 матчів, де він забив 3 голи та відзначився однією гольовою передачею. Також по одному м'ячу Судаков забив у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.

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