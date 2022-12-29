"Перемовини тривають": у Шахтарі натякнули, що трансфер Мудрика в Арсенал може зірватись
Джерело:офіційний сайт Шахтаря
Арсенал та Шахтар ніяк не можуть зійтись на одній сумі за трансфер Михайла Мудрика. У розташуванні "гірників" прокоментували потенційний переїзд лівого вінгера у Лондон.
21-річний лівий вінгер може не приміряти футболку "канонірів" у зимове трансферне вікно. Шахтар блокує пропозиції Арсенала. Клуби не можуть домовитись на фінансовій частині трансферу.
До теми Переговори продовжуються: Шахтар відхилив першу пропозицію Арсенала щодо Мудрика
Палкін: Ми відкриті до переговорів
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін коротко прокоментував зацікавленість лондонського клубу до Михайла. Представник "гірників" тонко натякнув, що перехід Мудрика в Арсенал взагалі перебуває під великий питанням.
Перемовини тривають. Пропозиції ми отримуємо, але не ті, що хотіли б бачити у себе на столі. Зараз, буквально за 5 хвилин, зідзвонюватимусь з Арсеналом. Ми відкриті до переговорів, готові обмінятися думками, цифрами. Домовимось – отже, домовимось. Ні – отже, наступного разу,
– сказав Палкін.
Нагадаємо, що Мудрик має чинний контракт із Шахтарем до кінця 2026 року.
Сага з переїздом у Лондон триває
- Такі коментарі "гірників" можуть неабияк засмутити самого Мудрика. Ще раніше в одному з інтерв'ю Михайло зізнавався, що буде засмучений, якщо його трансфер взимку зірветься. Сам лівий вінгер мріє переїхати грати в Арсенал, який з усіх сил намагається підписати українця.
- Лондонський клуб зробив офіційну пропозицію Шахтарю, на яку отримав відмову від української команди. 40 мільйонів плюс 20 мільйонів бонусами не влаштовує керівництво донеччан, яке хоче виручити за свого лідера значно більше.
- За даними Transfermarkt, вартість Мудрика складає якраз 40 мільйонів євро. Це дозволило стати Михайлу найдорожчим гравцем в історії УПЛ.
- У Шахтарі неодноразово порівнювали трансфер Мудрика з 100-мільйонними переходами інших зірок футболу.
- У пресі була інформація, що Мудрик вже має певні домовленості з "канонірами".
- Сам Мудрик цікаво відреагував на новину про першу пропозицію від Арсенала.