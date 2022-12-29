"Перемовини тривають": у Шахтарі натякнули, що трансфер Мудрика в Арсенал може зірватись

Арсенал та Шахтар ніяк не можуть зійтись на одній сумі за трансфер Михайла Мудрика. У розташуванні "гірників" прокоментували потенційний переїзд лівого вінгера у Лондон.

21-річний лівий вінгер може не приміряти футболку "канонірів" у зимове трансферне вікно. Шахтар блокує пропозиції Арсенала. Клуби не можуть домовитись на фінансовій частині трансферу.

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Палкін: Ми відкриті до переговорів

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін коротко прокоментував зацікавленість лондонського клубу до Михайла. Представник "гірників" тонко натякнув, що перехід Мудрика в Арсенал взагалі перебуває під великий питанням.

Перемовини тривають. Пропозиції ми отримуємо, але не ті, що хотіли б бачити у себе на столі. Зараз, буквально за 5 хвилин, зідзвонюватимусь з Арсеналом. Ми відкриті до переговорів, готові обмінятися думками, цифрами. Домовимось – отже, домовимось. Ні – отже, наступного разу,

– сказав Палкін.

Нагадаємо, що Мудрик має чинний контракт із Шахтарем до кінця 2026 року.

Сага з переїздом у Лондон триває