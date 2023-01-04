Челсі включається у боротьбу за Мудрика: перемовини особисто проведе легенда Шахтаря

Лондонський Арсенал отримав серйозного конкурента у боротьбі за трансфер Михайла Мудрика. Челсі готове зустрітись із Шахтарем, щоб обговорити можливий перехід лівого вінгера.

За інформацією інсайдера, директор з футболу Шахтаря Даріо Срна особисто поїде у Лондон, щоб зустрітись із представниками Челсі. Легендарний захисник "гірників" обговорить усі деталі потенційного переходу Михайла Мудрика у "синю частину" столиці Великої Британії.

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Зустріч, яка може стати вирішальною

Зустріч між сторонами повинна відбутись вже 5 січня.

Челсі включився у боротьбу за лівого вінгера, яким так сильно цікавиться Арсенал. ЗМІ повідомляли, що "каноніри" вже зробили дві спроби. Під час першої Шахтар відмовив лондонському клубу, а результат після другої спроби наразі невідомий.

Відзначимо, що друга пропозицію від Арсенала по Мудрику була на покращених умовах та складала 70 мільйонів євро, включаючи у цю суму бонуси. Натомість перша пропозиція була у вигляді 40 мільйонів плюс 20 мільйонів бонусами. Такі цифри не сподобались "гірникам", які відмовили потенційному покупцю на Михайла.

Навіть на тлі чуток про інтерес від Челсі, Арсенал не опускає рук підписати лівого вінгера збірної України.

Шахтар неодноразово порівнював трансфер Мудрика з 100-мільйонними переходами інших футболістів, які сходять на зірковий футбольний олімп. Навряд обидва лондонські клуби готові віддати такі космічні гроші за 21-річного українця.

Відзначимо, що Арсенал продовжує боротьбу за "золото" АПЛ-2022/2023. Команда Мікеля Артети з 44 очками йде першою після 19-ти турів. Челсі ж набрало 25 пунктів та йде лише на 10-му місці.

Два лондонські клуби претендують на Мудрика