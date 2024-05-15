Інформація про те, що Довбиком цікавляться інші європейські клуби з'являється вже регулярно. Однак головний тренер Жирони Мічел Санчес сказав, що в українця контракт і команда розраховує на нього.

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За скільки Жирона готова продати Довбика

На українця готові відкрити полювання Наполі, Мілан та Ювентус, проте "каталонцям" пропозицію щодо Довбика ще не робили. Зокрема за гравцем активно спостерігають і клуби АПЛ.

Жирона готова продати українського футболіста за 40 мільйонів євро.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Артем Довбик відіграв за Жирону у Ла Лізі 36 матчів, у яких забив 20 голів та віддав 9 асистів.

Нагадаємо, що є інформація, що у трансфері Артема Довбика були порушення деяких фінансових домовленостей. Через це Жирона може залишитись без єврокубків, а агент українця ризикує втратити статус ФІФА.