Протягом майже двох тижнів уболівальники будуть обирати переможців у чотирьох номінаціях – найкращий гол, найкращий гравець, найкращий тренер і найкращий гравець U-23. Серед претендентів знайшлося місце й українському футболісту.

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Справедливе визнання

Форвард Жирони Артем Довбик потрапив до переліку номінантів на звання найкращого гравця турніру. Він проводить свою дебютну кампанію в Іспанії, але зі старту зміг продемонструвати свою якість та став одним з лідерів головної сенсації іспанського футболу.

"Червоно-білі" вперше у своїй історії кваліфікувалися в Лігу чемпіонів і наразі посідають третє місце в турнірній таблиці за 2 тури до закінчення чемпіонату. Внесок українця в такий успіх складно переоцінити.

Довбик є не тільки найкращим бомбардиром свого клубу, а й усього чемпіонату. На рахунку українця 20 голів і він на 1 взяття воріт має більше за найближчих переслідувачів – Джуда Беллінгема та Александера Серлота, які також потрапили у список з 10 номінантів.

Претенденти на звання "Гравець сезону" Ла Ліги-2023/2024

Джуд Беллінгем (Реал) – 27 матчів (19 голів + 6 асистів)

Такефуса Кубо (Реал Сосьєдад) – 28 (7 + 3)

Антуан Грізманн (Атлетіко) – 30 (13 + 6)

Артем Довбик (Жирона) – 34 (20 + 7)

Кіріан Родрігес (Лас-Пальмас) – 34 (6 + 2)

Роберт Левандовський (Барселона) – 32 (17 + 8)

Вінісіус Жуніор (Реал) – 25 (15 + 6)

Іско (Бетіс) – 28 (8 + 5)

Алеш Гарсія (Жирона) – 35 (3 + 6)

Александер Серлот (Вільярреал) – 32 (19 + 6).

Довідка. До кінця сезону Артем Довбик може покращити свою статистику в матчах з Валенсією (19 травня) та Гранадою (25 травня). Переможця буде нагороджено 28 травня на урочистій церемонії.

Претенденти в інших номінаціях