Протягом майже двох тижнів уболівальники будуть обирати переможців у чотирьох номінаціях – найкращий гол, найкращий гравець, найкращий тренер і найкращий гравець U-23. Серед претендентів знайшлося місце й українському футболісту.
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Справедливе визнання
Форвард Жирони Артем Довбик потрапив до переліку номінантів на звання найкращого гравця турніру. Він проводить свою дебютну кампанію в Іспанії, але зі старту зміг продемонструвати свою якість та став одним з лідерів головної сенсації іспанського футболу.
"Червоно-білі" вперше у своїй історії кваліфікувалися в Лігу чемпіонів і наразі посідають третє місце в турнірній таблиці за 2 тури до закінчення чемпіонату. Внесок українця в такий успіх складно переоцінити.
Довбик є не тільки найкращим бомбардиром свого клубу, а й усього чемпіонату. На рахунку українця 20 голів і він на 1 взяття воріт має більше за найближчих переслідувачів – Джуда Беллінгема та Александера Серлота, які також потрапили у список з 10 номінантів.
Претенденти на звання "Гравець сезону" Ла Ліги-2023/2024
- Джуд Беллінгем (Реал) – 27 матчів (19 голів + 6 асистів)
- Такефуса Кубо (Реал Сосьєдад) – 28 (7 + 3)
- Антуан Грізманн (Атлетіко) – 30 (13 + 6)
- Артем Довбик (Жирона) – 34 (20 + 7)
- Кіріан Родрігес (Лас-Пальмас) – 34 (6 + 2)
- Роберт Левандовський (Барселона) – 32 (17 + 8)
- Вінісіус Жуніор (Реал) – 25 (15 + 6)
- Іско (Бетіс) – 28 (8 + 5)
- Алеш Гарсія (Жирона) – 35 (3 + 6)
- Александер Серлот (Вільярреал) – 32 (19 + 6).
Претенденти в інших номінаціях
- Найкращий гравець U-23: Ямал (Барселона), Хаві Герра (Валенсія), Родріго (Реал), Коуто (Жирона), Савіньйо (Жирона), Джонні (Бетіс), Кубарсі (Барселона), Мігель Гутьєррес (Жирона), Ніко Вільямс (Атлетік), Кубо (Реал Сосьєдад)
- Гол року: Депай (Атлетіко), Канселу (Барселона), Коко (Лас-Пальмас), Руїбаль (Бетіс), Аресо (Осасуна), Вінісіус Жуніор (Реал), Ямал (Барселона), Жоау Феліш (Барселона)
- Тренер року: Карло Анчелотті (Реал), Мічел (Жирона), Дієго Сімеоне (Атлетіко), Ернесто Вальверде (Атлетік) Марселіно (Вільярреал).